Campi Flegrei: misure per le vie di fuga in caso di emergenze bradisismiche Ieri il vertice in prefettura

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare una questione di fondamentale importanza per la sicurezza dei residenti dei Campi Flegrei: la pianificazione delle vie di fuga in caso di fenomeni bradisismici. L'incontro ha visto la partecipazione di diversi attori locali e delle forze dell'ordine, tra cui i sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Dirigente della Sezione Polstrada, e i rappresentanti della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale di Napoli e della Polizia Metropolitana.

La discussione si è focalizzata sull'urgenza di predisporre misure adeguate per garantire la sicurezza della popolazione in caso di emergenze legate ai fenomeni bradisismici, che hanno interessato recentemente l'area dei Campi Flegrei. Il Prefetto ha sottolineato come la problematica sia ancora più rilevante in considerazione dei consistenti flussi di traffico che attraversano la zona, soprattutto durante la stagione estiva, e della paura che potrebbe scaturire tra i cittadini in caso di scosse telluriche.

In risposta alla preoccupazione generale, i sindaci hanno confermato la necessità di affrontare urgentemente la questione e hanno evidenziato l'importanza di riflessioni supplementari per adottare ordinanze specifiche e altre misure efficaci per migliorare la viabilità e ridurre il congestionamento del traffico, che potrebbe ostacolare l'accesso alle vie di fuga in situazioni di emergenza.

Il direttore generale della Protezione Civile regionale ha aggiunto che la situazione è particolarmente complessa, in quanto la paura della popolazione, amplificata dagli eventi sismici recenti, rende ancora più critico il miglioramento delle infrastrutture e delle vie di fuga.

Per affrontare questa criticità, il Prefetto ha disposto l'organizzazione di una riunione tecnica che si terrà in Prefettura, con il coinvolgimento dei sindaci, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale. L'obiettivo è quello di delineare un piano condiviso per garantire un rapido accesso alle vie di fuga, qualora si verificassero eventi che mettano in allarme la popolazione.

Questa iniziativa rientra nell'ambito di un piano più ampio per migliorare la sicurezza e la preparazione delle zone a rischio sismico e bradisismico, ponendo particolare attenzione alle difficoltà legate al traffico e alla psicologia collettiva in momenti di emergenza. Il piano, che sarà sviluppato nei prossimi incontri, mira a fornire soluzioni concrete per la protezione dei cittadini e a garantire una risposta tempestiva in caso di crisi.