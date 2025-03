Da Trento a Napoli in bicicletta a 79 anni per celebrare i comuni plastic free È l'impresa del "giovane" Marco Miori. Ecco il suo messaggio

È partito oggi all’alba in bicicletta da Padergnone, frazione del Comune di Vallelaghi in Trentino, e punta a raggiungere in solitaria Napoli in tempo per la cerimonia di premiazione dei “Comuni Plastic Free” che si terrà sabato 8 marzo al Teatro Mediterraneo.

È l’impresa del “giovane” 79enne Marco Miori, referente locale dell’associazione ambientalista che dal 2019 è impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica, che in una settimana attraverserà l’Italia in sella alla sua bicicletta. In totale circa 1.000 km in sette tappe: lungo il Lago di Garda sino a Mantova, poi sulla via del Sole per giungere a Bologna, varcando il passo della Raticosa e della Futa per arrivare a Firenze per poi proseguire sul litorale tirrenico sino a Napoli con tappe intermedie passando per la Capitale.

Un viaggio in solitaria, una vera e propria “folle” avventura per ricordare a tutti la priorità della Natura sul cemento, l’asfalto e la plastica.



“Il mondo corre e spesso sembra dimenticare l’essenzialità delle cose più semplici. Per questo, ho voluto dare vita a questa sfida. Molti guarderanno alla mia età anagrafica e mi prenderanno per matto ma ho sempre respirato avventura nella mia vita e il coraggio non mi è mai mancato – racconta Marco Miori, 80 anni il prossimo novembre con un passato da fotoreporter in giro per il mondo e tanto amore per l’ambiente – Ho già compiuto imprese del genere in precedenza ma certamente questa volta per me è carica di significati. Mi sono avvicinato a Plastic Free Onlus dal 2020, divenendo referente per il Comune di Vallelaghi dopo poco. Ho trovato una famiglia che mi permette di incidere davvero su ciò che accade attorno a me. Ero stanco – prosegue – di vedere rifiuti nei torrenti e nei parchi ma denunciare sui social avrebbe solo deturpato l’immagine della mia terra. Con gli altri volontari in maglia blu, invece, si riesce ad essere concreti ed efficaci, sensibilizzando sull’impatto della plastica nella nostra vita quotidiana e riuscendo a far cambiare abitudini e comportamenti, rendendoli più sostenibili”.



L’avventura in bicicletta di Miori vuole essere al contempo un incitamento a quelle amministrazioni che ritireranno il premio “Comune Plastic Free 2025”, il riconoscimento che la onlus assegna ogni anno a borghi, paesi e città che ci sono contraddistinti per il loro impegno per la tutela dell’ambiente a beneficio delle comunità locali. Quest’anno saranno 122 i comuni premiati.



“A loro va il mio sostegno mentre invito tutti gli altri ad adoperarsi per rendere più vivibile il proprio territorio comunale: c’è bisogno di tanti piccoli interventi che, messi assieme, portano un concreto cambiamento –conclude Marco Miori (Plastic Free) – Ogni gesto conta e dobbiamo ricordarci che abbiamo un solo Pianeta dove poter vivere.

L’automobile è necessaria ma non sempre indispensabile e un comune che realizza ciclabili e luoghi in sintonia con la Natura può fare tanto per il futuro dell’umanità”.