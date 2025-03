"Il sentiero anti violenza": una campagna contro la violenza sulle donne Il primo incontro si terrà mercoledì 5 marzo alle ore 15, presso l'Aula del Consiglio Regionale

La Regione Campania lancia una nuova e significativa campagna di sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne. Il progetto, intitolato "Il Sentiero Anti Violenza", è promosso dalla Consulta Regionale per la Condizione della Donna**, in collaborazione con il "Consiglio Regionale della Campania" e con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania.

La campagna si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno della violenza di genere, puntando su un percorso di ascolto e confronto con la rete istituzionale e sociale. L'iniziativa avrà un carattere itinerante e toccherà tutte le province campane, partendo dalla città di Napoli.

La prima tappa: Napoli, 5 Marzo 2025

Il primo incontro si terrà mercoledì 5 marzo alle ore 15, presso l'Aula del Consiglio Regionale della Campania, situata al Centro Direzionale Isola F13 di Napoli. Durante l'evento, che segnerà l'inizio ufficiale della campagna, sono previsti gli interventi di diverse figure istituzionali e giuridiche di rilievo, tra cui la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, con delega alle Pari Opportunità, l'Assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, e il magistrato della Corte Suprema di Cassazione, Paola Di Nicola Travaglini.

A questo importante evento prenderanno parte anche il Presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, e il Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli, Aldo Policastro, con l’obiettivo di mettere in evidenza il ruolo delle istituzioni nella lotta contro la violenza sulle donne.

Un percorso condiviso per la prevenzione e la protezione

La campagna mira a coinvolgere tutti i soggetti della rete antiviolenza e a promuovere la prevenzione, la protezione, la punizione e la promozione, principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul. La Presidente della Consulta, Ilaria Perrelli, insieme alla responsabile della campagna, Raffaella Ruocco, ha sottolineato come questa iniziativa non solo intenda sensibilizzare il pubblico, ma anche creare un percorso concreto di cambiamento culturale e istituzionale.

A fine marzo, la campagna proseguirà con la seconda tappa a Salerno, per poi estendersi in tutti i capoluoghi di provincia, con l'intento di raccogliere spunti e proposte per la realizzazione di un Piano regionale contro la violenza, che verrà presentato alla Regione Campania al termine del ciclo di incontri.

Un'iniziativa di grande valore sociale

"Il Sentiero Anti Violenza" non si limita a sensibilizzare, ma mira a creare un movimento di cambiamento, incoraggiando le istituzioni a prendere provvedimenti concreti e a sviluppare politiche efficaci contro la violenza sulle donne. L'iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una cultura di rispetto e pari opportunità, cruciale per contrastare una piaga sociale che, purtroppo, continua a riguardare milioni di donne in Italia e nel mondo.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle istituzioni e della comunità regionale, sperando che questo "sentiero" possa portare a un cambiamento duraturo nella lotta contro la violenza di genere.