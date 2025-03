Vomero, riapre la storica edicola di piazza Bernini: un segnale di ripresa Dopo mesi di chiusura, un punto di riferimento per i lettori torna in attività

In un’epoca in cui la carta stampata sembra cedere il passo al digitale, a Napoli arriva un segnale controcorrente: la storica edicola di piazza Bernini, al Vomero, ha riaperto i battenti grazie all’impegno di Antonio Parisi, già proprietario di un’altra edicola in piazza Vanvitelli.

La gestione è stata affidata a Pino Ventre, che raccoglie il testimone del precedente edicolante, garantendo ai residenti un servizio che mancava da tempo. "Prima per comprare un giornale bisognava arrivare fino a piazza Medaglie d'Oro", racconta Parisi.

Oltre alla vendita di quotidiani e riviste, l’edicola ha puntato su un’innovazione strategica: una forte presenza online con il sito www.edicolaparisi.com, lanciato già nel 2018. Con oltre 1.700 clienti attivi su Facebook, l’attività spedisce giornali e prodotti editoriali in tutta Italia e all’estero. "Il settore è in evoluzione, ma gli editori stanno investendo su nuovi prodotti allegati ai giornali, che aiutano a mantenere vivo il mercato", spiega Parisi.

La riapertura dell’edicola è stata accolta con entusiasmo dai residenti del quartiere, confermando come, nonostante il predominio del digitale, esista ancora una fetta di pubblico affezionata alla carta stampata e ai punti vendita tradizionali.