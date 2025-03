Napoli, lavori in corso al Maschio Angioino: il Museo della Città prende forma Nel cuore della città, il progetto per il nuovo polo culturale entra nel vivo

Procedono a ritmo serrato i lavori per la creazione del Museo della Città all'interno del Maschio Angioino, che si appresta a diventare un punto di riferimento culturale e turistico di Napoli. Secondo il cronoprogramma, le prime sale saranno accessibili già nel mese di aprile, mentre sono stati completati i tornelli e le nuove biglietterie informatizzate.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ambizioso: trasformare la storica fortezza in un museo dinamico, capace di raccontare la storia e il patrimonio artistico di Napoli attraverso un allestimento innovativo. Tra le novità, sono previste aree immersive, percorsi tematici e una valorizzazione dei depositi, che permetterà ai visitatori di assistere ai restauri in corso. Inoltre, il museo sarà dotato di una caffetteria e di un bookshop per arricchire l’esperienza dei visitatori.

I fondi per il progetto provengono da diverse fonti: 2,5 milioni di euro dal PNRR per la rimozione delle barriere architettoniche e il miglioramento dei servizi di accoglienza, 1,7 milioni da Città Metropolitana per l’allestimento delle sale espositive ai piani superiori e 350mila euro da risorse comunali e regionali per il restauro di alcune cappelle interne.

Nel frattempo, il Comune sta lavorando alla creazione di un team di esperti per la progettazione dei contenuti museali, che dovranno garantire un'esperienza coinvolgente e di alto livello culturale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del patrimonio cittadino, che comprende anche interventi su Castel dell’Ovo e altre sedi storiche.