Ischia e Procida: dalla Città Metropolitana dieci milioni per strade e coste Stanziamenti per mettere in sicurezza viabilità e territorio nelle isole del Golfo di Napoli

Una boccata d’ossigeno per Ischia e Procida: il bilancio di previsione 2025 della Città Metropolitana destina dieci milioni di euro alle due isole per affrontare criticità legate alla viabilità e alla sicurezza della fascia costiera. Un intervento atteso da tempo, fondamentale per territori spesso penalizzati da fondi insufficienti e da una costante emergenza legata al dissesto idrogeologico.

Investimenti per la viabilità: il rilancio della ex Statale 270

Una delle voci principali del finanziamento riguarda la rete stradale di Ischia, per la quale sono stati destinati 2,8 milioni di euro. Di questi, 2,5 milioni saranno impiegati per la manutenzione straordinaria della ex Statale 270, la strada ad anello che collega tutta l’isola e che necessita di un intervento urgente in diversi tratti. Sono previsti inoltre interventi di consolidamento per ponti e viadotti ammalorati.

Particolare attenzione sarà riservata alla strada Borbonica, arteria strategica che collega i Comuni di Lacco Ameno e Forio, dove un muro di sostegno parzialmente ruotato rappresenta un pericolo per la sicurezza. Per il ripristino sono stati stanziati 270.000 euro.

In zona Fango, invece, colpita dal terremoto del 21 agosto 2017, saranno investiti 392.000 euro per il rifacimento di un muro crollato e per la messa in sicurezza di un muro di sottoscarpa lesionato, migliorando la stabilità di un’area già nota per le sue fragilità strutturali.

La messa in sicurezza della fascia costiera

Gran parte dei fondi stanziati saranno impiegati per la protezione delle coste, spesso soggette a erosione e rischio frane. La somma più cospicua, 4.762.100 euro, è destinata alla protezione del costone e della strada comunale in località Fasano-Fondolillo, nel Comune di Barano d’Ischia.

A Sant’Angelo, uno degli angoli più suggestivi dell’isola, 1.823.100 euro serviranno per mettere in sicurezza il costone sottostante il terminal bus di Cava Grado, luogo di straordinaria bellezza ma caratterizzato da forti criticità legate alla stabilità del terreno.

Procida: quasi un milione per la stabilizzazione del versante di Palazzo

Anche Procida beneficia del piano di investimenti con un finanziamento di 910.000 euro destinati alla messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in località Palazzo, un’area che necessita di interventi strutturali per prevenire cedimenti e danni futuri.

Un passo avanti per le infrastrutture delle isole

Questo stanziamento rappresenta un passo significativo per la risoluzione di problemi annosi che affliggono Ischia e Procida, due isole che soffrono per le difficoltà economiche degli enti locali e per la loro fragilità territoriale. L’auspicio è che i lavori vengano avviati con celerità, garantendo finalmente maggiore sicurezza a residenti e turisti.