Covid: "Per fortuna il vaccino ha contenuto l'espansione del virus" Petrosillo (ex direttore Spallanzani) "Vaccini fondamentali: io li difendo da sempre"

"Io ritengo che i vaccini siano fondamentali, è un'impostazione che ho da sempre e che difendo, e che nasce dalla storia della medicina. Anche in questo caso l'utilizzo del vaccino ha contenuto in maniera sostanziale all'espansione di questo virus". Lo ha detto Nicola Petrosillo, già direttore del Dipartimento clinico e di ricerca dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, oggi in audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Petrosillo ha ricordato che all'inizio della pandemia a livello internazionale "c'era una mancanza di contezza del fenomeno. Nessuno poteva prevedere una tale esplosione, perché si pensava al solito focolaio cinese come si era verificato con la Sars. Non c'era contezza dell'esplosività del fenomeno, questo l'ho percepito in maniera molto chiara a livello internazionale. Non so se gli altri Paesi avessero già un piano pandemico - ha aggiunto - ma ricordo che, quando cominciarono ad arrivare i primi casi a Roma e vedevamo che c'erano molti che andavano in terapia intensiva, venni chiamato da dei colleghi inglesi di Londra che mi chiesero come dovessero comportarsi e cosa fare. Se avessero dei piani pandemici non lo so, ma c'era molta confusione". Il Covid, ha sottolineato Petrosillo, "è una malattia che abbiamo scoperto in maniera graduale. C'erano delle cose che all'inizio non venivano fatte perché venivano considerate di poco conto a livello internazionale, come l'uso di steroidi e cortisone, in realtà invece l'utilizzo del cortisone era necessario. Man mano ci siamo adeguati alle evidenze scientifiche che uscivano fuori dalla letteratura internazionale e dalle linee guida europee e americane. Lo Spallanzani ha risposto in maniera molto efficiente in quel periodo convulso"