"Istruzione? I Governi non investono: non vogliono adulti pensanti" Lo ha dichiarato il procuratore Gratteri alla presentazione di un progetto di inclusione

- I governi, negli ultimi decenni, "non hanno voluto investire nell'istruzione, perche' questo significa avere generazioni future pensanti, adulti che non ridono alle barzellette. Il pubblico deve essere tenuto buono, deve guardare programmi leggeri in televisione". Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, intervenendo alla presentazione del progetto di inclusione sociale attraverso sport e cultura, promosso dalla Fondazione "L'albero della vita" e "Fondazione Conad ets", in corso a Palazzo Marino. "E' esattamente il contrario di quello che serve per le nuove generazioni", ha puntualizzato. La scuola, secondo Gratteri, "e' povera e carente, gli insegnanti sono visti come sfigati, in una societa' in cui si conta in base a cio' che si ha e non in base a cio' che si e'".