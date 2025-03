Treni, odissea senza fine: ritardi di un'ora sulla tratta Roma-Napoli Problemi soprattutto per Intercity e regionali

Non c'è pace per gli utenti del servizio ferroviario. In mattinata ritardi fino ad un'ora per Intercity e Regionali della linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno.

Altri treni regionali hanno subìto cancellazioni e limitazioni di percorso. I problemi sono cominciati alle 7,30, come riporta Infomobilità di Trenitalia, dopo un inconveniente tecnico a un treno di un'altra impresa ferroviaria a Torricola, ventunesima zona di Roma nell'Agro romano. Tra i treni che hanno subito ritardi fino a un'ora, l' Intercity Roma-Palermo delle 7,26. Alle 8,40 la circolazione sulle due linee è tornata regolare.