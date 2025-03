Corso Umberto chiuso da luglio: la riapertura attesa entro due mesi Torre del Greco, il progetto per la messa in sicurezza è al vaglio della Procura

Una seduta ad alta tensione ha caratterizzato il consiglio comunale monotematico sulla chiusura di Corso Umberto, chiesto dall’opposizione per fare chiarezza sui ritardi nella riapertura. Sei consiglieri di minoranza hanno chiesto di convocare un tavolo tecnico con la Procura per accelerare i lavori, mentre in aula gremita di cittadini si è consumato un duro scontro politico.

L'ironia e le accuse dell'opposizione

Il consigliere Luigi Mele, sfruttando la coincidenza con il Carnevale, ha ironizzato portando in aula un vassoio di chiacchiere, simbolo di una polemica che si è fatta aspra. L’ex sindaco Ciro Borriello ha accusato l’attuale amministrazione di immobilismo: «Quando ero sindaco, ho fatto demolire un palazzo in trenta giorni. Oggi si trincerano dietro la burocrazia e dimenticano Corso Umberto».

La risposta del sindaco Mennella

Il primo cittadino ha replicato difendendo il lavoro svolto e ricostruendo l’iter seguito finora. «Abbiamo consegnato il progetto alla Procura con le modifiche richieste. Se non ci saranno intoppi, la strada sarà riaperta entro due mesi». Mennella ha inoltre sottolineato il suo legame con la zona: «Sono cresciuto in Corso Umberto, non potrei mai dimenticarlo».

Attesa per il via libera della Procura

Ora la palla passa alla magistratura, che dovrà dare il via libera al piano di messa in sicurezza. Se l’approvazione arriverà senza nuove richieste di modifica, i lavori potranno iniziare e la strada, chiusa dal 16 luglio 2023, potrebbe finalmente tornare accessibile entro la primavera.