Sessualità e pavimento pelvico: donne, quante cose abbiamo in comune Ultimo incontro nel casertano della rassegna per il benessere femminile

Giunge al termine la rassegna “Donne, quante cose abbiamo in Comune”, iniziativa dedicata al benessere femminile, patrocinata dal comune di Sant’Agnello, promossa dalla commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili e organizzata dall’associazione culturale Share, durante la quale si è parlato di cambiamenti ormonali, fasi del ciclo femminile, psiche, postura, longevità, alimentazione e sistema linfatico. Venerdì 7 marzo 2025 alle 17:00 si terrà il quarto ed ultimo incontro. L’argomento stavolta saranno la sessualità e la salute del pavimento pelvico.

L’incontro sarà guidato dalle fisioterapiste e curatrici della rassegna, Cristiana Izzo e Lorena Pastena.

Nella prima parte teorica inoltre interverrà come ospite la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica Olga Paola Zagaroli. «Concludere la rassegna con questo tema non è un caso - spiegano le organizzatrici - Il pavimento pelvico rappresenta simbolicamente il fulcro della vita: custodisce forza, piacere, nascita e trasformazione.

È il punto di incontro tra fisico ed emotivo, protagonista indiscusso del benessere femminile grazie al suo coinvolgimento posturale, alle sue funzioni di sostegno e di contenzione, e soprattutto al suo contributo fondamentale per una vita sessuale appagante». Dopo la parte pratica, le partecipanti infine potranno condividere le proprie esperienze davanti a tisana e biscotti.

L’incontro si svolge presso il Centro Don Onorio Rocca (adiacente alla Chiesa dei Sette Dolori, a via Iommella Grande) e dura circa un’ora e mezza. La partecipazione è del tutto gratuita, ma è necessaria la prenotazione. I posti sono limitati per preservare l’intimità dell’esperienza. Si raccomanda puntualità. È necessario portare con sé il proprio tappetino personale per gli esercizi e indossare abbigliamento comodo.