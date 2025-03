De Luca celebra Pino Daniele: "Emblema dell'umanità di Napoli" Il 19 marzo ci sarà il concerto "Je Sto Vicino a Te Forever" a Piazza del Gesù per ricordarlo

"Pino Daniele esprime nel modo più bello possibile l'umanità di Napoli, la capacità di accogliere gli altri, i valori di solidarietà, di pace, oltre che una grande qualità artistica". Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha celebrato l'importanza del leggendario cantautore partenopeo, Pino Daniele, in occasione della presentazione del concerto-tributo "Je Sto Vicino a Te Forever", che si terrà il 19 marzo a Piazza del Gesù, nel cuore di Napoli.

L'evento, che si svolgerà per commemorare il decennale della morte dell'artista, è una vera e propria celebrazione della sua musica, ma anche dei valori che Daniele ha incarnato durante la sua carriera: accoglienza, solidarietà, pace e una straordinaria qualità artistica. "Pino Daniele ha avuto la capacità di fondere la nostra musica con altri generi musicali, la capacità di aprirsi al Mediterraneo, all'America, al jazz, al blues", ha aggiunto De Luca, sottolineando la portata universale della sua arte.

Il concerto, che si preannuncia come un evento di grande bellezza, sarà caratterizzato dalla presenza di numerosi artisti che hanno avuto il privilegio di conoscere e apprezzare Pino Daniele non solo per il suo talento musicale, ma anche per la sua profondità umana. Il governatore ha voluto evidenziare come questo evento non solo renda omaggio al musicista, ma rappresenti anche una dimostrazione di come la cultura di Napoli sappia accogliere e abbracciare tutti.

Tra i brani che più di tutti hanno segnato l'anima della città e della sua gente, De Luca ha citato "Napul'è" e "Terra mia". "Napul'è è un pezzo iconico, un inno anche sportivo. Terra mia, invece, è un brano di nostalgia, di memoria, di umanità sofferente", ha spiegato. Unendo questi due brani, il tributo di Napoli a Pino Daniele si fa ancora più forte: da un lato l'amore per la città, dall'altro la riflessione sulla difficoltà e la sofferenza che caratterizzano la vita. "Napul'è cantiamola fino in fondo e poi, quando avremo bisogno di raccoglimento, sentiamoci pure Terra mia", ha concluso il governatore.

Il concerto del 19 marzo si preannuncia, quindi, come una grande occasione per ricordare e celebrare la figura di Pino Daniele non solo come artista, ma anche come simbolo di una Napoli che sa essere umana, accogliente e solidale.