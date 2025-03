Bradisismo. I cittadini chiedono risposte concrete, occupata la X Municipalità Questa mattina a Bagnoli è esplosa la protesta: "La terra trema, ma le istituzioni balbettano"

Questa mattina la X Municipalità è stata occupata dai cittadini che chiedono con urgenza "la convocazione di un consiglio comunale monotematico sull’emergenza bradisismo e in mattinata hanno anche convocato un'assemblea cittadina alla Municipalità di Bagnoli in via Acate.

"La terra trema, ma le istituzioni balbettano - tuonano comitati e cittadini -. Ancora oggi le istituzioni non hanno compreso la gravità dell’attuale crisi bradisismica e del rapido diffondersi di panico e paura tra la popolazione. Alcune misure erano necessarie da tempo: adeguamento sismico degli edifici alle continue sollecitazioni; strutture di prima accoglienza per chi non può trascorrere le notti in casa dopo le scosse; adeguate vie di fuga; controlli a tappeto di tutti gli edifici anche privati. Fino ad oggi poco o nulla è stato fatto. Ogni giorno assistiamo a dichiarazioni allarmiste e sconsiderate. La gestione del rischio è lasciata alla responsabilità individuale e alla disponibilità economica dei singoli. Pretendiamo immediatamente soluzioni concrete: controlli a tappeto per la stabilità di edifici pubblici e privati; soluzioni alternative e sostenibili per gli eventuali sfollati da edifici a rischio; blocco dei mutui e degli affitti per tutte e tutti gli sfollati; adeguamento delle vie di fuga al numero di abitanti con gestione efficace del traffico; apertura dell’ex base Nato e delle aree sicure dell’ex Italsider, creando punti di raccolta e ristoro in particolare per persone con disabilità, bambini/e e anziani; garanzia di presidi fissi per il supporto psicologico e medico; mappatura delle persone non autosufficienti per interventi dominiciliari tempestivi in caso di scossa; blocco della cementificazione nei Campi Flegrei, fermando subito tutti i nuovi progetti di edilizia privata.

Le istituzioni devono assumersi le loro responsabilità, e farlo sui territori colpiti dalla situazione bradisismica" concludono nella nota divulgata anche sui canali social.