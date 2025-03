Non c'è pace per i Campi Flegrei, nuovo sciame sismico nella zona Diversi terremoti registrati dall'Osservatorio Vesuviano

Il bradisismo non dà tregua ai Campi Flegrei, dove in queste ore è in corso un nuovo sciame sismico.

L'Osservatorio Vesuviano ha informato i comuni che a partire dalle 6:25 di questa mattina è iniziata una serie di scosse. In particolare, cinque terremoti con magnitudo massima 1.7.

"In considerazione di quanto sopra esposto l'amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l'evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell'evoluzione del fenomeno", l'aggiornamento fornito dal Comune di Pozzuoli.