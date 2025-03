Melillo, in Argentina: patto di amicizia e collaborazione voluto da Manfredi Un'attività di studio importante per sensibilizzare ed informare sulle ricchezze dei territori

Il patto di amicizia e collaborazione, fortemente voluto da Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci, associazione dei comuni italiani, con la città di Durazzo, sta ispirando nuove possibilità, anche in Argentina.

Come è già avvenuto, anche in questo caso - secondo le intenzioni già espresse dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - l’accordo dovrà “rafforzare”, anche attraverso la cooperazione internazionale, i “profondi legami” già esistenti tra “territori” e “comunità”, che “esprimono sentimenti di vicinanza, di amicizia e di solidarietà".

Lo afferma il professor Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli – Università Cattolica di Tirana), presidente dell’associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”.

"In tal senso, sembra importante favorire “attività di studio, per sensibilizzare ed informare sulle ricchezze dei territori”, ma anche l’“interscambio di esperienze positive in materia di valorizzazione del patrimonio storico-culturale”, come l’“organizzazione di eventi e manifestazioni al fine di veicolare la conoscenza dei reciproci territori e di promuovere il turismo.

Assume particolare rilievo la “collaborazione accademica su temi di interesse comune, finalizzata sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca congiunti, da realizzarsi tramite la mobilità di studenti e professori.

Senza trascurare, ovviamente, la “promozione di programmi e progetti di collaborazione nell’area dello sviluppo urbano, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’ambiente, in particolare quanto al mare e all’ambiente marino".