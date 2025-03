Piano periferie, dal Governo 50 milioni di euro per Scampia e Secondigliano Dopo l'incontro del sindaco Manfredi con la Premier Meloni

Uno stanziamento di circa 50 milioni di euro per Scampia e Secondigliano, i due territori di Napoli interessi dal "Piano periferie" previste dal decreto Caivano-bis.

A Roma, a Palazzo Chigi, la riunione con la Premier Giorgia Meloni, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed altri rappresentanti istituzionali.

"Era l'incontro di chiusura rispetto al piano che verrà presentato in Consiglio dei ministri ed è stato molto produttivo. Per quanto riguarda la nostra città - ha detto il sindaco Manfredi ai cronisti che lo hanno intercettato all'uscita da Palazzo Chigi - l'abbiamo concordato e arricchito passo passo insieme al commissario Ciciliano. Tutto sta procedendo nei tempi e nei modi giusti, con una completa condivisione tra governo e amministrazione comunale. Interverremo tra Scampia e Secondigliano, con la riqualificazione del campo rom di Cupa Perillo e la rigenerazione urbana del rione Berlingieri".

Non solo. Manfredi ha anche fatto sapere che sarà previsto l'uso di poteri commissariali "rispetto agli interventi per quelle realtà periferiche, dove ci sono delle situazioni critiche. Non abbiamo ancora una quantificazione definita delle risorse, comunque noi mettiamo a disposizione circa 20 milioni, tra Comune, Città metropolitana e fondi della Prefettura, e pensiamo che ci siano tra i 30 e i 40 milioni che verranno invece dal decreto. Risorse che verranno messe a sistema per realizzare questi interventi in maniera integrata e più rapidamente possibile".