Napoli: Fragilità sociale tra demolizioni e immobili residenziali abusivi Conferenza stampa a Napoli nella sede del consiglio regionale della Campania

Si terrà venerdì 14 marzo, alle ore 15:30, nella sede del consiglio regionale della Campania, sala “Don Peppe Diana”, centro direzionale isola F13, Napoli, la conferenza stampa di presentazione dei disegni di legge della lega al parlamento riguardanti le demolizioni e l’abbattimento degli immobili residenziali abusivi.

Parteciperanno: Gianpiero Zinzi, Pina Castiello, Gianluca Cantalamessa, Severino Nappi, Carmela Rescigno Francesco del Deo, già presidente dell’associazione Isole Minori, Antonio Pannone, sindaco di Afragola, Raffaele Bene, sindaco di Casoria, Costantino Piccirillo, sindaco di Casola, Peppe Cirillo, sindaco di Cardito Mimmo Esposito, associazione Casa Mia, Luigi di Domenico, comitato Casa Sicura, associazione ambiente e territorio.

I disegni di legge in discussione hanno come obiettivo la riduzione dell’impatto sociale derivante dall’attuazione dei piani di demolizione degli immobili residenziali abusivi dichiarati tali con sentenze passate in giudicato.

La conferenza stampa sarà l’occasione per approfondire gli aspetti di questi importanti provvedimenti legislativi e il loro impatto sul territorio e sulle comunità locali. Si prega intervenire e dare massima visibilità