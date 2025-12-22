Natale. A Napoli scattano divieti in aree movida il 24 e il 31 dicembre Ordinanza per Chiaia Centro storico e Vomero

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato una ordinanza per "garantire la sicurezza e l'ordine pubblico" e "tutelare residenti e viabilità" nei giorni del 24 e del 31 dicembre. Alcuni divieti sono in vigore dalle 10 alle 20, alla vigilia di Natale e di Capodanno, in alcune zone particolarmente frequentate. In particolare, è vietata la vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida o tetrapak (è consentita solo la somministrazione in bicchieri di plastica leggera o carta), di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum, ed è vietato introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri artifici pirotecnici.

Le disposizioni sono in vigore nella zone dei baretti di Chiaia - via Gaetano Filangieri (da piazzetta Rodinò a via Santa Chiara a Chiaia), via Santa Caterina a Chiaia, piazza dei Martiri, via Carlo Poerio, via Giuseppe Fiorelli, largo Ferrandina, via Cavallerizza a Chiaia - nel centro storico - via Mezzocannone, via De Marinis, via Candelora, via Santa Chiara, via San Sebastiano, via Port'Alba, via Santa Maria di Costantinopoli, via Sapienza/via del Sole, Piazza Miraglia, via San Pietro a Maiella - nei Quartieri Spagnoli - vico delle Due Porte a Toledo, vico Tre Regine, vico San Sepolcro, via Toledo - e al Vomero - piazza Ferdinando Fuga, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Raffaele Morghen, via Gianlorenzo Bernini, via Scarlatti, via Luca Giordano, via G. Merliani, via E. Alvino, piazza Medaglie d'Oro, piazza Immacolata, piazza Leonardo, piazza degli Artisti, piazza Francesco Muzii, piazzale San Martino, via Michele Kerbaker, piazza Cosimo Fanzago, via Francesco Cilea (nel tratto compreso tra l'incrocio con via Scarlatti e l'incrocio con via San Domenico)