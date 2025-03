AI e longevità: il futuro dell’innovazione secondo Ronjon Nag Napoli ospita il professore della Stanford per il Graduation Day del Master MEIM

La città partenopea si prepara ad accogliere una delle personalità più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale e della longevità. Domani pomeriggio, alle ore 16, l’Università Parthenope ospiterà Ronjon Nag, professore associato di genetica presso la Stanford Medicine, in occasione del Graduation Day del Master MEIM (Master in Entrepreneurship and Innovation Management), realizzato in collaborazione con la prestigiosa MIT Sloan School of Management. L’intervento di Nag offrirà uno sguardo esclusivo sulle prospettive dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina e alla scienza dell’invecchiamento.

Un pioniere della tecnologia tra Silicon Valley e ricerca genetica

Con oltre quarant’anni di esperienza nel settore tecnologico, Ronjon Nag è un’autorità riconosciuta a livello globale. Inserito nel 2024 nella Silicon Valley Engineering Hall of Fame, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, del riconoscimento vocale e della tecnologia mobile. Dopo una formazione d’eccellenza, con studi presso l’Università di Birmingham, il Massachusetts Institute of Technology e l’Università di Cambridge, ha fondato aziende all’avanguardia come Lexicus Corp e Cellmania, successivamente acquisite da colossi come Motorola e BlackBerry.

Oggi, attraverso la sua società R42, Nag guida investimenti strategici nel settore della longevità, identificando biomarcatori dell’invecchiamento e accelerando lo sviluppo di farmaci innovativi. Secondo il professore, l’allungamento della vita non è solo una sfida scientifica, ma rappresenta anche un’opportunità di mercato senza precedenti, con un impatto rivoluzionario sull’assistenza sanitaria e sulla produttività umana.

Il Master MEIM: eccellenza e innovazione al servizio dell’imprenditorialità

Il Master MEIM dell’Università Parthenope, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un punto di riferimento per la formazione nel campo dell’innovazione e della gestione aziendale. Nato dalla collaborazione con il MIT, il percorso formativo è stato avviato dal professor Marco Ferretti, ex ricercatore del MIT, insieme ai professori Francesco Calza e Michele Simoni. L’iniziativa gode del sostegno della Regione Campania e di importanti imprenditori, tra cui Guido Grimaldi (Gruppo Grimaldi), Vito Grassi (Graded SpA) e i vertici di Nextgeosolutions.

Grazie a questo progetto, il MEIM ha già dato vita a cinque startup innovative e ha promosso l’integrazione tra accademia e industria, favorendo lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale competitivo. Il Graduation Day con Ronjon Nag rappresenta un’occasione unica per gli studenti e per la comunità accademica di confrontarsi con uno dei massimi esperti mondiali nel settore delle tecnologie emergenti.

Per approfondimenti sulle attività della Cattedra UNESCO e sui progetti dell’Università Parthenope, è possibile visitare il sito ufficiale dell’ateneo.