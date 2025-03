Campi flegrei: "Città della Scienza: assoluta sicurezza per i visitatori" Controlli sulla struttura: "Piena agibilità, sito costruito con criteri antisismici all'avanguardia"

A Città della Scienza tecnici al lavoro per valutare lo stato della sicurezza della struttura, come informa la nota del sito: "I tecnici e i responsabili della sicurezza della Fondazione Idis Città della Scienza, dopo l’evento sismico che ha interessato l’area flegrea nella notte,

conformemente ai protocolli vigenti, hanno effettuato accurati controlli su tutte le strutture del complesso che sono risultate pienamente agibili, in assoluta sicurezza per garantire tutti i visitatori.

Si rammenta che il Museo scientifico interattivo, che include Corporea, il Planetario, è stato progettato e costruito con criteri antisismici all'avanguardia.

Il sito di via Coroglio a Bagnoli è dunque aperto e pronto ad accogliere i visitatori, come sempre, tutti i giorni".