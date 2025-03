Napoli ricorda Chiara Jaconis: una bouganville in suo onore Fiorirà all'ingresso di Via Cupa Vecchia: ci saranno gli assessori Armato e Ferrante

Il Comune di Napoli rende omaggio a Chiara Jaconis a sei mesi dalla tragica scomparsa con la piantumazione di una bouganville, simbolo di bellezza e resilienza, che fiorirà nel suo ricordo su un'intera parete all'interno del Parco Viviani, (ingresso Via Cupa Vecchia). Nel corso della cerimonia, prevista per domani, sabato 15 marzo alle ore 10.30, verrà scoperta anche una targa alla presenza delle assessore comunali Teresa Armato ed Emanuela Ferrante, del presidente della Municipalità 2 Roberto Marino. Per l'occasione arriveranno da Padova anche i genitori di Chiara Jaconis.