Linea 1 Metro Napoli ferma sabato e domenica: parte fermata Centro Direzionale Stop domani alle 14. A copertura ci sarà il bus M1

Il servizio della Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà sospeso a partire dalle 14 di domani, sabato 15 marzo, e per tutta la giornata di domenica 16 marzo, per consentire l'esecuzione delle ultime verifiche propedeutiche all'apertura della nuova stazione Centro Direzionale. Le ultime corse prima dello stop sono previste sabato 15 marzo da Piscinola alle ore 12.50 e da Garibaldi alle ore 13.20. A copertura della tratta Garibaldi–Piscinola–Frullone è attiva la navetta bus M1.Contestualmente, sabato 15 marzo a partire dalle ore 13.10 e per tutta la giornata di domenica 16, il servizio della Linea 6 della metropolitana sarà limitato alla tratta Mostra–Chiaia.