Procede spedito il piano di riqualificazione del verde di Viale Augusto Messe a dimora oltre 300 piante, verifiche anche sulla stabilità dei pini e dei cedri

In via di ultimazione la riqualificazione del verde di Viale Augusto. Sono state piantate 159 palme Washingtonia robusta e 151 Chamaerops humilis. Nel corso dell'intervento sono state inoltre effettuate le indagini strumentali di stabilità con prova di trazione controllata sui pini e sui cedri presenti nelle aiuole centrali. Questo tipo di prova consente di indagare la capacità di ancoraggio e il potenziale ribaltamento dell’albero per cedimento dell’apparato radicale, caratteristiche difficilmente analizzabili con una semplice analisi visiva. Fortunatamente, solo tre dei dieci alberi sottoposti all’indagine hanno presentato un coefficiente di sicurezza nettamente inferiore a 1 (con valori di 0,8, 0,7 e 0,7). Le piante con coefficiente di sicurezza al di sotto del valore “1” secondo il protocollo di “SIA-SIM” per le prove di trazione controllata, non posseggono apparati radicali in grado di contrastare le sollecitazioni dovute a fenomeni ventosi di intensità sostenuta. Tali esemplari saranno, pertanto, abbattuti con contestuale messa a dimora di nuove 14 palme Washingtonia robusta. Lo rende noto il Comune di Napoli.

" Siamo felici di annunciare l'imminente completamento di un'importante fase della riqualificazione del verde di Viale Augusto – ha dichiarato l’assessore al verde Vicenzo Santagada - Questo intervento rappresenta un passo significativo per restituire alla città uno spazio verde rinnovato e sicuro. La piantumazione di 159 palme Washingtonia robusta e 151 Chamaerops humilis non solo abbellisce il viale, ma contribuisce anche a creare un ambiente più salubre per i nostri cittadini. La sicurezza è stata una priorità assoluta in questo progetto. Le indagini strumentali di stabilità, con prove di trazione controllata sui pini e cedri, ci hanno permesso di valutare con precisione anche la salute degli alberi esistenti. Solo tre dei dieci alberi sottoposti a indagine hanno mostrato di non avere apparati radicali in grado di contrastare le sollecitazioni dovute a fenomeni ventosi di intensità sostenuta e, pertanto provvederemo ad abbatterli nei prossimi giorni. Tuttavia, la contestuale messa a dimora di altre 14 nuove palme Washingtonia robusta garantirà la continuità del verde e la sicurezza dei passanti. Questo intervento dimostra il nostro impegno costante nel migliorare la qualità del verde urbano e nel garantire la sicurezza dei nostri spazi pubblici. Continueremo a lavorare con dedizione per rendere Napoli una città sempre più verde e vivibile", le parole dell'esponente della giunta.