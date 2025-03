Linea 1 riparte, ok il test: a giorni apertura stazione Centro direzionale Dopo lo stop del weekend per il collaudo generale, riprende la circolazione sulla Linea 1 metro

Dopo il fermo tecnico del fine settimana, necessario per testare la sicurezza del sistema in vista dell’inaugurazione della nuova stazione al Centro Direzionale, la metropolitana di Napoli ha ripreso a funzionare regolarmente. I risultati delle prove sono stati positivi e l’apertura della fermata è prevista entro la fine di marzo.

Il test di sicurezza e il pre-esercizio

L’operazione di collaudo non ha riguardato solo la nuova fermata, ma ha coinvolto anche l’intero sistema di controllo della sicurezza della Linea 1, noto come Scada, recentemente aggiornato nella tratta che va da piazza Dante al Centro Direzionale. L’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza ha confermato che sia le verifiche sullo Scada sia quelle sull’arrivo del treno alla nuova fermata si sono concluse con esito favorevole. Ora si procederà con il periodo di pre-esercizio, della durata di circa due settimane, necessario per ottenere il nullaosta tecnico da Ansfisa, l’agenzia governativa per la sicurezza ferroviaria.

Il rilancio del Centro Direzionale

L’apertura della stazione rappresenta un passo cruciale per la rivitalizzazione dell’area est di Napoli, ancora segnata dagli effetti dello smart working e della riduzione del traffico lavorativo post-pandemia. La presenza di una fermata della Linea 1 potrebbe favorire un maggiore afflusso di persone, spingendo verso una nuova vocazione della zona, anche in chiave di intrattenimento e movida serale.

Collegamento tra aeroporto, porto e stazione

La nuova fermata rientra in un piano più ampio di potenziamento della rete metropolitana napoletana. Nei prossimi mesi verrà inaugurata anche la stazione Tribunale, mentre entro l’estate del 2026 è previsto il completamento della fermata di Capodichino-Aeroporto. Se i lavori procederanno senza intoppi, Napoli entrerà nel ristretto club delle città dotate di un collegamento ferroviario diretto tra porto, aeroporto e stazione centrale, migliorando significativamente la mobilità urbana e l’accessibilità turistica.