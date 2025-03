Campi Flegrei, l'ira degli albergatori: l'allarmismo fa più danni del bradisismo La denuncia a Otto Channel tv di Roberto Laringe, presidente Federalberghi dei Campi Flegrei

"L'eccessivo allarmismo sui Campi Flegrei rischia di fare più danni del bradisismo". E' preoccupato Roberto Laringe, presidente Federalberghi dei Campi Flegrei. E lo confessa nell'intervista concessa a Otto Channel nel corso della rubrica "Il Fatto del Giorno". La stagione turistica è a rischio. E i primi segnali sono allarmanti: già si registra un 15 per cento di disdette.

"Noi abbiamo sempre convissuto con il bradisismo c'è un catastrofismo mediatico che sta causando non pochi danni al settore del turistico", spiega Laringe, che chiuede l'intervento del governo: "La situazione si fa sempre più difficile, c'è molta confusione, parlano in tanti. La disinformazione non ci aiuta".

Ma ci sono buone speranze per l'estate. "Contiamo soprattutto sui visitatori americani".

I dati di Unioncamere confermano che ci sono almeno 16mila addetti che lavorano nel comparto turistico, che incide in maniera notevole sull'economia del territorio.