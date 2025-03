Riapre la Fonte Salutare: il parco torna ai cittadini grazie al baby sindaco Pompei, inaugurata l’area verde dopo un anno di lavori e un investimento milionario

Dopo oltre un anno di lavori, il parco della Fonte Salutare ha riaperto ufficialmente i cancelli. A tagliare il nastro sono stati il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, e il suo giovane omologo Michele Tufano, primo cittadino simbolico dei bambini della città. L’intervento, che ha ridisegnato l’area dietro lo storico palazzo comunale, ha previsto il restyling della fonte e di piazza Schettini, già riaperta nei mesi scorsi. L’investimento totale per l’opera è stato di un milione e centomila euro.

Sicurezza e nuove funzionalità

Il parco è ora dotato di cancelli con ingressi da via Sacra e da piazza Schettini, con orari di apertura e chiusura regolamentati. È stato inoltre installato un moderno sistema di illuminazione e videosorveglianza per prevenire atti vandalici. L’area comprende vialetti pedonali che collegano i punti di maggiore interesse, tra cui il Tennis Club, il circolo dei pensionati e il Museo Temporaneo d’Impresa, che a breve ospiterà una mostra dedicata al Settecento veneziano. Tra le installazioni si trovano anche macchinari storici legati all’estrazione dell’anidride carbonica, un vero esempio di archeologia industriale.

Tre interventi in diciassette anni

Non è la prima volta che l’amministrazione comunale interviene per riqualificare la Fonte Salutare, uno dei simboli identitari di Pompei. Nel 2007 vennero spesi quasi un milione e mezzo di euro per un restauro che però fu presto vanificato dall’incuria e dagli atti vandalici. Nel 2016 si tentò un primo recupero con un investimento più modesto, destinato solo alla fonte e alla vasca d’acqua. La riqualificazione definitiva è partita nel 2022 con l’abbattimento delle strutture di piazza Schettini e la creazione di un parcheggio da 130 posti auto.

Un progetto con il contributo degli studenti

Il sindaco Lo Sapio ha sottolineato il coinvolgimento degli studenti dell’istituto Maiuri nella progettazione dell’area, affermando che la ristrutturazione ha riportato la fonte al suo aspetto originale. Il primo cittadino ha poi annunciato un ulteriore progetto per Pompei: la realizzazione delle terme, che partirà non appena la polizia municipale si trasferirà nell’ex pretura. La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con un intervento del giovane sindaco dei bambini e l’esibizione della banda musicale dell’istituto Maiuri.