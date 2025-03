Napoli corre per Telethon: la "Walk of Life" a sostegno della ricerca L'intero ricavato, inclusi i fondi da sponsor e iscrizioni, sarà destinato alla ricerca

Domenica 23 marzo, Napoli ospiterà la dodicesima edizione della "Walk of Life", un'importante iniziativa di raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie rare. L'evento si conferma un appuntamento fondamentale per la comunità partenopea, un'opportunità per esprimere solidarietà a chi combatte contro patologie che ancora non hanno una cura.

La "Walk of Life" prevede diverse modalità di partecipazione: una corsa competitiva e una non competitiva su un percorso di circa 10 chilometri, oltre a una passeggiata di 3 chilometri, pensata per chi vuole contribuire in modo più rilassato ma altrettanto significativo. La partenza sarà dalla Rotonda Diaz, uno dei punti più suggestivi di Napoli.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, definendo Telethon e il Tigem di Pozzuoli "realta` scientifiche di altissimo livello e di altissima competitività internazionale". Manfredi ha aggiunto: "Napoli è una città storicamente ricca di sentimento, di capacità di accoglienza e condivisione, che costituiscono uno straordinario patrimonio che ci rende unici".

L'evento non è solo un’occasione per correre o passeggiare, ma un segno tangibile di vicinanza a chi sta affrontando malattie rare. Francesco Lettieri, coordinatore della Fondazione Telethon di Napoli, ha evidenziato l'importanza di superare i risultati dello scorso anno, sia in termini di partecipazione che di raccolta fondi. "L'obiettivo è migliorare il contributo a sostegno del Tigem di Pozzuoli", ha dichiarato Lettieri.

La quota di iscrizione è di 15 euro per la corsa competitiva, 10 euro per la non competitiva e per la passeggiata. L'intero ricavato, inclusi i fondi da sponsor e iscrizioni, sarà destinato alla ricerca contro le malattie rare. Lo scorso anno, l'evento ha raccolto 90mila euro, un successo che si spera possa essere replicato e migliorato in questa edizione.

Dal 1990, Telethon ha investito 698 milioni di euro in ricerca, finanziando oltre 3mila progetti e coinvolgendo 1771 ricercatori in tutto il mondo. Per chi vuole conoscere da vicino l'attività di ricerca, sarà possibile visitare il Tigem di Pozzuoli, in occasione delle Giornate FAI.

Inoltre, già da sabato 22 marzo, sarà allestito il Villaggio di Fondazione Telethon, con spazi di intrattenimento e animazione per tutte le età. "Il nostro Paese e la nostra città riescono sempre a fare la differenza nelle manifestazioni di solidarietà", ha dichiarato l'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, aggiungendo che lo sport è uno strumento fondamentale per la tutela della salute.

Con la "Walk of Life", Napoli si prepara a fare la sua parte nella lotta contro le malattie rare, unendosi per un obiettivo comune: la speranza di un futuro in cui queste patologie possano essere sconfitte.