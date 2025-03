Procuratrice dei minorenni di Napoli: "i giovani si sentono poco ascoltati" La procuratrice ha evidenziato l'importanza di fornire ai giovani modelli di vita alternativi

"Purtroppo, assistiamo sempre più frequentemente a episodi in cui i minori sono sia protagonisti di gravi reati, sia vittime di atti analoghi commessi da giovani adulti", a dichiararlo è stata Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, intervenendo a margine della presentazione della ricerca "Mind the Children: vulnerabilità e devianza in Campania", promossa dalla Fondazione Polis della Regione Campania.

Secondo Imperato, la situazione sta diventando sempre più preoccupante, con i minori coinvolti in atti criminosi o vittime di comportamenti devianti. "Purtroppo, ci troviamo spesso impotenti rispetto a ciò che possiamo fare per prevenire questa situazione", ha aggiunto, sottolineando la necessità di un maggiore intervento da parte delle istituzioni.

La procuratrice ha evidenziato l'importanza di fornire ai giovani modelli di vita alternativi, cercando di creare opportunità lavorative che offrano loro una dignità personale lontano dai modelli devianti ai quali, a volte, finiscono per aderire. "Dobbiamo garantire che i giovani abbiano possibilità concrete di costruire un futuro", ha sottolineato.

Rispondendo a una domanda sul depotenziamento della scuola e della famiglia, Imperato ha confermato una triste realtà: "I ragazzi si sentono poco ascoltati, sia in famiglia che a scuola. I genitori, spesso travolti dai loro impegni professionali, hanno difficoltà a prestare attenzione ai loro figli, mentre i social media, utilizzati in modo smodato, non aiutano a rafforzare il dialogo".

Per quanto riguarda il sistema scolastico, Imperato ha espresso preoccupazione per un cambiamento nelle priorità: "Oggi, spesso, le scuole sono gestite come aziende, con focus sulle logiche imprenditoriali piuttosto che sull'importanza di insegnare valori fondamentali come il rispetto reciproco, la solidarietà e la capacità di vivere insieme in armonia".

Secondo Imperato, è necessario un cambio di rotta che riporti al centro il benessere dei giovani, mettendo a disposizione loro strumenti e opportunità per un futuro migliore.