Speak up uagliò: a Scampia il primo talk Unicef contro il razzismo Partito da Napoli, il format itinerante, migliaia di studenti al Galileo Ferraris

Napoli, 21 marzo 2024 – In occasione della Giornata Internazionale contro le discriminazioni razziali, l’UNICEF Italia lancia la prima edizione delle Officine Young Mobile con il talk “Speak up uagliò, alziamo la voce contro la discriminazione”. L’evento, moderato dal Portavoce UNICEF Andrea Iacomini e dalla studentessa Martina Iorio, ha preso il via stamattina dall’Istituto tecnico industriale Galileo Ferraris di Scampia, coinvolgendo oltre 2.000 studenti campani. Obiettivo? Dare voce ai giovani della Generazione Zeta per riflettere su razzismo, inclusione e diritti.

Il format, che quest’anno diventa itinerante, nasce per creare spazi di partecipazione autentica per ragazzi e ragazze, promuovendo il dialogo su temi sociali urgenti. A Scampia, quartiere simbolo di riscatto e rigenerazione urbana, gli studenti non sono solo spettatori, ma protagonisti attivi: oltre a partecipare al dibattito, hanno curato l’assistenza tecnica della diretta, trasmessa sul canale YouTube dell’UNICEF Italia.

Al centro del confronto, i risultati di un sondaggio lanciato sulla piattaforma U-Report, che ha coinvolto migliaia di giovani su temi come l’impatto dei social media nella lotta al razzismo, gli ostacoli all’inclusione dei migranti e il ruolo delle istituzioni. “Abbiamo scelto Scampia perché è un territorio complesso ma ricco di vita, dove i giovani stanno già lavorando per cambiare le cose”, ha spiegato Andrea Iacomini, sottolineando l’importanza della partecipazione giovanile nella costruzione di società più inclusive.

L’evento ha visto la partecipazione di studenti non solo dell’Istituto Ferraris, ma anche di altre scuole superiori e medie della Campania, segnando un primo passo verso un percorso che toccherà altre città italiane. “Crediamo nei ragazzi come motore del cambiamento”, ha aggiunto Iacomini, ricordando l’importanza della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.