Campi Flegrei, De Luca scrive a Giorgia Meloni: "Ora aiuti concreti" Il governatore ha sollecitato sospensione dei mutui alle famiglie e agevolazioni alle imprese

"Ho inviato questa mattina una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, sull'emergenza Campi Flegrei. Ritengo indispensabile prendere misure concrete per alleggerire la situazione in cui sono venute a trovarsi i cittadini e le aziende dell'area interessata dal bradisismo". A dirlo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

L'inquilino di Palazzo Santa Lucia ha sollecitato aiuti economici alle popolazioni che stanno facendo i conti con il bradisismo.

"Famiglie e operatori economici stanno subendo danni rilevanti e credo sia doveroso per il Governo nazionale prendere decisioni (per i mutui e gli oneri contributivi delle aziende) che consentano di affrontare le criticità", ha sottolineato De Luca.

Tra le richieste avanzate a Roma la sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti in favore delle attività economiche dei comuni dell'area flegrea, nonché dei mutui sulla prima casa dichiarata inagibile. De Luca ha anche suggerito la sospensione dei termini in materia di accertamento e riscossione in materia tributaria e contributiva per le imprese con sede nei comuni dell'area.