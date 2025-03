Salute nelle carceri in Campania, Ciambriello: diritto negato? Focus sul tema della sanità, salute mentale nelle carceri e tossicodipendenza

"Sono passati 17 anni dall’ entrata in vigore del Dpcm per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale. Questo convegno è l’occasione per riflettere con autorità locali e nazionali ed operatori del settore penitenziario sul tema della sanità, della salute mentale nelle carceri e della tossicodipendenza". Lo scrive in una nota il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania Samuele Ciambriello.

Il 31 marzo 2025, presso la sala “G. Siani” del consiglio regionale della Campania, a partire dalle ore 9.30 fino alle ore 17.00, si terrà il convegno “Salute in carcere: un diritto negato?” organizzato dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, d’intesa con l’osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Carmine Foreste, il Garante Ciambriello presiederà la prima sessione di lavori che verterà sul diritto alla salute in carcere a 17 anni dall’ entrata in vigore del Dpcm per il trasferimento delle funzioni in materia della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale.

In questa sessione, che avrà inizio alle 9.30, interverranno il Magistrato componente del CSM Tullio Morello, il Direttore Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale della Campania Antonio Postiglione, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord Gianluca Lauro, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro Ciro Verdoliva. Inoltre, prenderanno la parola Simona Di Monte Avvocato generale presso la Corte di appello di Napoli, Stefano Anastasia Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Tonino Palmese Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Napoli, e Vincenzo Alaia Presidente della V Commissione sanità e sicurezza sociale della Regione Campania.

Dopo questa prima parte, i lavori continueranno alle ore 12.00 e la seconda sessione del Convegno sarà presieduta dalla Consigliera Regionale della Campania e membro dell’Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale Roberta Gaeta e si discuterà sul tema della salute mentale in carcere e delle misure alternative. Interverranno il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli Aldo Policastro, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Caserta Amedeo Blasotti, la Presidente dell’Ordine degli Assistente sociali della Campania Sissj Flavia Pirozzi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Patrizia Mirra, il Responsabile Coordinamento UOC Sanità Penitenziaria Asl Caserta Giuseppe Nese, il Direttore del Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze Asl Avellino Domenico Dragone, il Garante dei diritti dei delle persone private della libertà della provincia di Avellino Carlo Mele e la Direttrice Ufficio III Servizi sanitari Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Maria Carla Covelli.

La terza Parte del convegno avrà inizio a partire dalle ore 15:00, sarà presieduta dalla Consigliera regionale della Campania e membro dell’Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale Carmela Rescigno e si prenderà in esame il tema della tossicodipendenza.

Interverranno il direttore del dipartimento Uos SerD Area Penale Asl Napoli 1 Gennaro Pastore, il Coordinatore Ufficio di Sorveglianza Tribunale di Santa Maria C.V. Marco Puglia, la Direttrice dell’ICATT di Eboli Concetta Felaco, l’assistente sociale del carcere di Santa Maria Capua Vetere Gaetano Malerba , il Direttore UOC Tutela Salute Adulti e Minori Area Penale Asl Salerno Antonio Maria Pagano, la responsabile dell’Area Penale della Comunità Leo Amici Rosanna Iorio, la Responsabile pedagogica della Comunità Emmanuel Raffaela Letizia, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte Bruno Mellano, e il Segretario della V Commissione sanità e sicurezza sociale della Regione Campania Pisacane Raffaele Maria.