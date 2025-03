Sostegno alle famiglie per una comunità solidale Il progetto ha supportato un totale di 8 famiglie

Si è conclusa ieri pomeriggio, presso la Biblioteca comunale di Casoria, la seconda annualità del progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), che ha coinvolto i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore dell'Ambito Territoriale N.18. Il progetto, supervisionato dal gruppo scientifico dell'Università di Padova, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà con interventi mirati e personalizzati, che prendono in considerazione i bisogni dei bambini, senza trascurare le esigenze dei genitori.

Nel corso di questa seconda annualità, il progetto ha supportato un totale di 8 famiglie, di cui due residenti ad Arzano, quattro a Casoria e due a Casavatore. Le attività realizzate hanno incluso iniziative di educativa domiciliare, incontri di gruppo con famiglie e bambini, attività di raccordo strategico tra scuole e servizi territoriali, e l'attivazione di famiglie di appoggio per garantire un sostegno concreto e continuativo.

"Il progetto P.I.P.P.I. si distingue per la precisione del metodo e l’efficacia degli interventi tecnici", ha dichiarato Fabio Gallo, assessore alle Politiche sociali di Arzano. "Grazie alla sinergia tra assistenti sociali, educatori, scuole e famiglie di appoggio, abbiamo concretamente migliorato la capacità genitoriale delle famiglie coinvolte, riducendo il rischio di interventi più invasivi. Continueremo a monitorare e sostenere queste famiglie, integrando questa esperienza virtuosa nella nostra programmazione sociale futura."

Il progetto ha così contribuito a creare una rete solida di collaborazione tra istituzioni, scuole e terzo settore, promuovendo un modello di intervento sociale integrato e solidale, fondamentale per il benessere delle famiglie e dei bambini coinvolti.