Bradisismo: "Primi fondi per le case di Pozzuoli. Ancora nulla per Bagnoli" Lo ha detto il Capo della Protezione civile Ciciliano. Borrelli: "Fare in fretta"

"Da pochi giorni la Regione Campania ha ottenuto i primi fondi per gli interventi sulle abitazioni private colpite dal precedente sciame sismico che ha riguardato soprattutto Pozzuoli e Bacoli".

Lo ha ribadito il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, oggi in audizione nella Commissione Ambiente della Camera sulla questione dei Campi Flegrei in risposta alle domande del deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.

"La nostra richiesta è di intervenire rapidamente anche sulle abitazioni private di Bagnoli che per le quali per ora non ci sono ancora fondi dedicati per le ristrutturazioni e messa in sicurezza. Il Capo della Protezione Civile ha anche annunciato sgravi fiscali per le imprese e i commercianti compresa la sospensione dei mutui. Sull'annunciato nuovo condono proposto da esponenti della maggioranza che interverrebbe anche sui campi flegrei e che creerebbe nuovi problemi alle vie di fuga il capo della protezione civile ha preferito glissare" spiega Borrelli.