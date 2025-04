"La lezione di Leonardo La Puma": focus con Melillo e Corvaglia Una riflessione a tutto campo tra politica, pedagogia, diritto e sport

Il 5 aprile 2025, dalle ore 18:30, presso la libreria Raffaello, sita in Napoli (Vomero), alla via M. Kerbaker, n. 35, avrà luogo l’evento culturale sul tema ”La lezione di Leonardo La Puma”, che prevede la presentazione di un volume ed un “Contributo alla riflessione sul lascito di Leonardo La Puma, tra politica, pedagogia, diritto e sport”.

Le conclusioni sono affidate a Maddalena Corvaglia, anche Ambasciatrice dell’Associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”.

L’evento, promosso dal “Centro Studi Leonardo La Puma” e dall’ Associazione internazionale “Philosophy of Human Rights” è stato patrocinato anche dal “Comitato per le celebrazioni di Carlo Pisacane”, dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, dall’ “Associazione italiana di Storia del Pensiero politico”, dal Comune di Alliste, dal Comune di Presicce - Acquarica.

Dopo l’introduzione di Leone Melillo (Presidente dell’Associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”) e della Prof.ssa Anna Cesi La Puma (Presidente del “Centro Studi Leonardo La Puma”), è prevista, alle ore 18:45, la relazione di Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Presidente del Comitato per le celebrazioni di Carlo Pisacane), che presenterà il volume “L’eredità del pensiero politico di Giuseppe Mazzini negli Studi di Leonardo La Puma”, Lecce 2025.

Dalle ore 19:00, avrà luogo, quindi, un confronto sul “Contributo alla riflessione sul lascito di Leonardo La Puma, tra politica, pedagogia, diritto e sport” fra il Dott. Catello Maresca (Magistrato e scrittore), il Dott. Fabio Maresca (Arbitro di calcio internazionale), l’Avv. Francesco Urraro (Vice Presidente Consiglio di Presidenza - Consiglio di Stato), la Prof.ssa Laura Zavatta (Università degli Studi del Sannio).

Sono previsti anche gli interventi di Antonio Garofalo (Magnifico Rettore dell’ “Università degli Studi di Napoli Parthenope”) Ettore Acerra (Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania). L’evento culturale sarà moderato da Luigi Pone (Associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”).

Come ha rammentato Anna Cesi – anche attraverso la prefazione del volume che sarà presentato - il “Centro Studi Leonardo La Puma ha il compito di “dare, attraverso la conoscenza degli studi di La Puma, un contributo alla formazione dei giovani, per creare insieme alle varie agenzie formative, in primis la scuola, dei cittadini che non siano spettatori passivi, ma protagonisti attivi della loro vita politica”.

Un tema condiviso anche da Maddalena Corvaglia, che si attarda anche sulla povertà educativa, sottolineando la necessità di “un’azione mirata a garantire a bambini ed adolescenti, senza alcuna distinzione, la possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”.

Un tema promosso nella qualità di Ambasciatrice dell’Associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”, insieme a Leone Melillo, che vuole avvalersi anche del “patto di amicizia e collaborazione”, fortemente voluto dal Sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, con particolare riferimento a progetti di ricerca tra Italia ed Albania, offrendo un rafforzamento della cooperazione internazionale e nello sviluppo della ricerca scientifica in settori di ampio impatto sociale.