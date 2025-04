Napoli: monopattini elettrici parcheggiati sui marciapiedi L'appello urgente di Gennaro Capodanno

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, in relazione all'uso dei monopattini elettrici nell'ambito della municipalità collinare che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, richiama l'attenzione rispetto a una sorta di anarchia che si sta verificando, segnatamente con l'arrivo delle belle giornate, chiedendo all'amministrazione comunale partenopea di mettere in campo urgenti provvedimenti al riguardo.

"Sicuramente - afferma Capodanno - bisogna incrementare l'utilizzo di mezzi ecosostenibili nell'ambito della viabilità ma occorre anche disciplinarne l'uso al fine di evitare abusi e conseguenti disagi alla cittadinanza.

Non solo per quando riguarda il rispetto delle regole dettate dal codice della strada - sottolinea Capodanno - ma segnatamente in relazione alla sosta dei questi mezzi che attualmente vengono parteggiati un poco dovunque su strade, piazze e marciapiedi, creando sovente problemi alla deambulazione anche per le persone diversamente abili.

Occorre al riguardo - puntualizza Capodanno - una precisa regolamentazione con linee guida per coloro che utilizzano questi mezzi di locomozione, in particolare su come e dove parcheggiarli, indicando altresì quelle aree dove non è possibile lasciarli in sosta. Bisogna inoltre, così come si è fatto in altre realtà urbane con lo stesso tipo di problema, realizzare degli stalli dedicati ai monopattini, con un'apposita applicazione che possa indicare all'utente in quali zone sia possibile parcheggiare, anche al fine di semplificare la tracciabilità. Occorre inoltre evitare la concentrazioni di questi mezzi, disciplinando anche limiti, distanze e modalità d'utilizzo. Il tutto ovviamente predisponendo anche i necessari controlli".

Sulla questione Capodanno richiama, ancora una volta, l'attenzione degli uffici preposti, segnatamente di quelli che fanno capo all'assessore alla viabilità e traffico, Cosenza e all'assessore alla legalità, De Iesu.