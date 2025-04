Pasqua da record: aprile affollato di turisti, clima estivo e primi tuffi a mare Attesi un milione di visitatori per le festività

Napoli sta vivendo un aprile da record sul fronte del turismo. Dopo aver superato a pieni voti il weekend scorso e la Domenica delle Palme, la città si appresta ad accogliere un vero e proprio assalto di visitatori per Pasqua e i ponti primaverili del 25 aprile e 1° maggio.

Secondo le stime, da oggi fino al 4 maggio sono attesi oltre un milione di turisti, attratti dalla bellezza del capoluogo partenopeo e da un clima che profuma già d’estate. Le prenotazioni in hotel e bed & breakfast hanno raggiunto il 75% di occupazione, mentre all’aeroporto di Capodichino si prevede un afflusso del 73% di turisti internazionali nel solo weekend pasquale.

A spingere verso Napoli non è solo l’arte, la cultura e il cibo, da sempre elementi di richiamo per il turismo locale e internazionale, ma anche il clima straordinariamente mite di questi giorni. Le temperature sopra la media stanno regalando giornate di sole quasi estive: in molti hanno già approfittato per i primi tuffi a Mergellina, mentre altri preferiscono rilassarsi con i tour in barca alla scoperta della costa.

L’impennata di visitatori stranieri è confermata anche da Abbac, l’associazione dei B&B e affittacamere, che segnala un incremento rispetto allo scorso anno, soprattutto da parte di turisti provenienti da Sud America e Spagna.

Napoli si conferma così ancora una volta tra le mete più amate d’Italia, capace di unire tradizione e bellezza, gastronomia e accoglienza, in un mix irresistibile che incanta turisti da tutto il mondo.