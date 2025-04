Napoli, firmato accordo per trasporti a Pasqua e ponti Acampora (Pd): Mobilità all'altezza del flusso turistico atteso in città

"Questo pomeriggio Anm e le organizzazioni sindacali hanno firmato l'accordo che potenzierà il servizio di trasporto su ferro, gomma, ascensori e parcheggi per le giornate di Pasqua e Pasquetta, nonché per i ponti 24-27 aprile e 1-3 maggio. Ancora una volta l'amministrazione Manfredi ha saputo fare sintesi: fondamentale garantire la mobilità ai tanti cittadini e ai tantissimi turisti che vivranno questi giorni di festa nella nostra città". Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli.

"Ci saranno il servizio di autobus, Linea 1 della metropolitana con la novità di Centro Direzionale e le Funicolari con Chiaia riaperta, nonché del servizio sosta, anche per il pomeriggio - aggiunge Acampora - Come gruppo del Partito Democratico avevamo fortemente auspicato questo risultato. Sarebbe stato assurdo un trasporto non all'altezza, in una città che ospiterà oltre 400mila turisti. Ci sarà anche il riconoscimento di una giusta e rivalutata premialità per i lavoratori, che ringraziamo di cuore in uno con l'assessore Cosenza, tutta la dirigenza di Anm e le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'accordo".