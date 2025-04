Forte vento su Capri, fermi aliscafi partono solo le navi L'ultimo collegamento veloce alle 17.10

Il forte vento di scirocco che ha investito l'isola di Capri ha bloccato i collegamenti veloci, catamarani e aliscafi, in partenza per la terraferma. I bollettini meteo ufficiali annunciavano che l'isola sarebbe stata battuta da raffiche di vento dai 32 ai 73 km/h provenienti da sud est, con onde alte circa due metri, che avrebbero impedito la navigazione ai mezzi veloci. Le ultime partenze di aliscafi sono state garantite dalla compagnia Nlg alle 16.30 e a seguire dalla compagnia Snav alle 17.10. Da allora è scattato lo stop. Capri però non è rimasta isolata.

La compagnia Caremar ha continuato a garantire il servizio con la motonave veloce Isola di Vulcano che è partita da Napoli per Capri alle 17.25. La società, inoltre, ha assicurato che manterrà la linea di collegamento tra Napoli, Capri e Sorrento con la nave lenta 'Adeona' e la stessa 'Isola di Vulcano' fino all'ultima corsa in orario alle 20.17 da Capri per Napoli.