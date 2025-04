Parco Archeologico di Ercolano aperto a Pasqua e Pasquetta 2025: tutte le novità Visite speciali per le festività di aprile

Il Parco Archeologico di Ercolano rimarrà aperto anche a Pasqua e Pasquetta 2025, offrendo un’occasione imperdibile per visitare uno dei siti archeologici più affascinanti della Campania. Domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile, il sito sarà regolarmente visitabile con i consueti orari, permettendo a turisti e appassionati di vivere un’esperienza culturale straordinaria durante le festività primaverili.

Cosa visitare: riaprono due domus storiche dopo oltre 20 anni

Tra le principali attrazioni del Parco di Ercolano a Pasqua 2025, spicca la riapertura della Casa del Colonnato tuscanico e della Casa del Sacello di legno, chiuse da oltre vent’anni e finalmente restituite al pubblico a partire dal 19 marzo.

Inoltre, è stato riallestito uno degli spazi più simbolici del sito: la stanza del custode nel Sacello degli Augustali, che oggi torna a raccontare la sua storia in una forma rinnovata e coinvolgente.

Ercolano digitale: una nuova app per esplorare la città antica

Per rendere la visita ancora più interattiva e accessibile, è disponibile la nuova app “Ercolano Digitale”, scaricabile gratuitamente dai principali store (iOS e Android). L’app offre itinerari tematici tradotti in nove lingue, ideali per personalizzare l’esperienza di visita e scoprire angoli nascosti della città antica, arricchiti da contenuti multimediali.

Parco archeologico di Ercolano: orari e informazioni utili

Durante le giornate di Pasqua e Pasquetta 2025, il sito sarà aperto con i consueti orari, offrendo piena accessibilità ai visitatori. Si consiglia di arrivare in anticipo, specialmente nelle ore centrali della giornata, per evitare file o attese.

Consigli per la visita:

Scaricare l’app prima dell’arrivo; indossare scarpe comode e portare acqua e protezione solare per chi visita nelle ore più calde.

Perché visitare Ercolano a Pasqua 2025

Il Parco archeologico di Ercolano è una meta perfetta per trascorrere le festività pasquali all’insegna della cultura, della storia e dell’archeologia. A differenza della vicina Pompei, Ercolano offre un’esperienza più raccolta e suggestiva, con domus ottimamente conservate, mosaici originali e scorci unici della vita romana del I secolo.