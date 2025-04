Abbac: Pasqua da tutto esaurito a Napoli, Sorrento, Amalfi e isole Ingenito: "Bene anche le aree interne"

Pasqua da tutto esaurito in gran parte delle località turistiche della Campania. Napoli, la Penisola sorrentina, le isole del Golfo, la Costiera amalfitana e Salerno registrano un picco importante di prenotazioni già confermate anche per i prossimi ponti, vanno bene anche le aree interne con un dato sorprendente anche di Caserta, Irpinia e Sannio. "Si tratta di un test significativo per il nostro settore, malgrado le condizioni metereologiche variabili, sono tanti i flussi turistici soprattutto stranieri ed italiani che stanno raggiungendo le nostre destinazioni", ha detto il presidente Abbac, Agostino Ingenito.