Sciame sismico ai Campi Flegrei: dieci scosse (di bassa intensità) nella notte

Un risveglio davvero agitato per i cittadini dei Campi Flegrei questa mattina, domenica 20 aprile, proprio nel giorno di Pasqua. Poco prima delle 4, la terra ha iniziato a tremare a causa di uno sciame sismico che ha interessato la caldera del supervulcano.

In appena un'ora sono state rilevate almeno 10 scosse di terremoto, secondo i dati raccolti. Gli eventi sismici, per fortuna, sono stati di bassa intensità: la scossa più forte è stata registrata alle 3:53, con una magnitudo di 1.8 sulla scala Richter.

A tal proposito il Comune di Pozzuoli ha diramato questo comunimcato sui proprio canali social.

"L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03.47 del 20.04.2025 (UTC 01.47) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (3 localizzati) e una magnitudo massima Md = 1.8 ± 0.3

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

- Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

- Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno".