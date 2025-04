Turismo da record a Napoli per Pasqua 2025: oltre 450mila visitatori in città Potenziati pulizia, servizi e infopoint

Pasqua 2025 ha segnato un vero e proprio boom turistico per la città di Napoli. Secondo i dati dell’Osservatorio comunale per il Turismo, oltre 450mila turisti hanno visitato la città durante le festività pasquali, affollando vie storiche, chiese, monumenti e luoghi simbolo del capoluogo partenopeo.

Infopoint e servizi turistici potenziati

Per offrire un’accoglienza all’altezza del flusso turistico, il Comune di Napoli ha attivato numerosi infopoint dislocati in punti strategici: Molo Beverello, via Morghen, Piazza del Gesù e Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console). A supporto, è entrata in funzione anche una macchinina elettrica itinerante, riconoscibile per il brand “Vedi Napoli e poi Torni”, con giovani operatori multilingue che hanno fornito informazioni utili su eventi, trasporti e itinerari culturali.

Pulizia urbana e decoro potenziati per i giorni di festa

Con l’aumento del turismo, l’amministrazione comunale ha messo in campo un piano straordinario di pulizia urbana, operativo dal 18 aprile e attivo fino al 5 maggio.

Grazie alla collaborazione tra ASIA S.p.A., Napoli Servizi e la Polizia Locale, sono stati potenziati: svuotamento cestini e riassetto attrezzature stradali, spazzamento manuale e meccanizzato nelle aree a maggiore afflusso (Decumani, via Toledo, Quartieri Spagnoli, Chiaia, Vomero), diserbo e lavaggio stradale soprattutto in zone pedonali e vicino agli edifici religiosi, installazione di nuovi cestini intelligenti, già presenti in via Toledo.

Anche i servizi igienici pubblici sono stati aumentati: 8 postazioni fisse in Piazza Trieste e Trento e 5 mobili in diverse zone strategiche della città.

Controlli intensificati contro abusivismo e degrado

La Polizia Locale ha intensificato i controlli contro fenomeni di degrado urbano, in particolare nelle aree della movida e vicino a monumenti simbolo come il Maschio Angioino.

Sono stati sanzionati diversi esercizi commerciali, in particolare alcuni bar della Galleria Umberto, per mancata differenziazione dei rifiuti, occupazione abusiva del suolo pubblico e assenza del nulla osta ambientale.

Una città pronta ad accogliere i ponti del 25 aprile e 1 maggio

Visti i risultati positivi di Pasqua, il Comune di Napoli è pronto a replicare il modello in occasione dei prossimi ponti del 25 aprile e 1 maggio, con lo stesso livello di attenzione a pulizia, decoro urbano e accoglienza turistica.

L’impegno della giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi si inserisce in una strategia più ampia per fare di Napoli una meta turistica di eccellenza, in grado di offrire un’esperienza autentica e organizzata anche nei periodi di massima affluenza.

Il successo turistico di Napoli durante la Pasqua 2025 è il risultato di una sinergia ben orchestrata tra istituzioni, operatori e cittadini. Una città che, grazie a servizi potenziati e attenzione all’ospitalità, ha saputo valorizzare il proprio patrimonio e offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile.