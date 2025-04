Omicidio Ercolano, dopo 23 anni annullata la condanna: tutto da rifare La morte del giovane tifoso durante gli scontri allo Stadio Partenio dopo Avellino-Napoli in serie B

Clamorosa svolta nel caso di Giovanni Melotti “o milanese” condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per i gravi fatti di devastazione e saccheggio avvenuti nel 2005 allo stadio Partenio di Avellino, a margine dell’incontro di calcio Napoli-Avellino: durante gli scontri morì il giovane tifoso del Napoli Sergio Ercolano.

Grazie al suo avvocato Gandolfo Geraci, Giovanni Melotti è stato scarcerato e ammesso a celebrare un nuovo processo d’appello. La condanna a nove anni, inflitta in primo grado, era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli e Melotti si trovava in stato di detenzione per scontare la pena. L’avvocato Geraci, riesaminando gli atti processuali, ha individuato una significativa anomalia relativa alla notificazione degli avvisi per il giudizio d’appello. Facendo leva su questo vizio procedurale, il legale ha presentato un’istanza mirata ottenendo dalla Corte un risultato di notevole importanza giuridica e l’immediata scarcerazione di Melotti con la riapertura del processo di secondo grado.

La tragedia di Sergio Ercolano

Era il 20 settembre 2002 quando, durante la partita di Serie B tra Napoli e Avellino allo Stadio Partenio, scoppiarono violenti scontri tra le opposte tifoserie. Purtroppo, fu proprio in quel caos che il diciottenne Sergio Ercolano perse tragicamente la vita, precipitando da una balconata durante gli scontri.. Ercolano morì a seguito di una caduta da una tribuna durante uno scontro. La caduta avvenne in un momento di violenta sommossa causata dalla mancanza di biglietti, ci furono molte polemiche sui presunti ritardi nell'arrivo dei soccorsi. La notizia della sua morte scosse profondamente il mondo del calcio italiano.

Il ricordo di una comunità

A Napoli, in questi anni, varie iniziative sono state promosse per mantenere vivo il ricordo. Ogni anno, amici, familiari e tifosi si riuniscono per commemorarlo, dimostrando quanto sia radicato il legame tra Sergio e la città. In diverse occasioni, il mondo ultras napoletano ha onorato la sua memoria, con cori e striscioni esposti allo Stadio Diego Armando Maradona.