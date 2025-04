Chiaia, cade vaso dall'ultimo piano: bimba salva per un soffio La denuncia di Borrelli: "Tragedia Chiara Jaconis non ha insegnato nulla"

Momenti di panico a via Chiaia, a Napoli, a causa della caduta di un vaso che ha sfiorato una bambina che in quel momento stava uscendo da un negozio. Per fortuna solo tanta paura, nessuno ha riportato danni. A segnalare l'accaduto è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli sulla cui pagina Facebook ha scritto un utente testimone del fatto. "In via Chiaia 111 - si legge - un vaso è precipitato dall'ultimo piano di un edificio, sfiorando una bambina che in quel momento stava uscendo da un negozio. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma quanto accaduto evidenzia un grave pericolo per l'incolumità pubblica. È urgente prevenire episodi simili che potrebbero avere esiti ben più drammatici".

L'utente ha chiesto a Borrelli di adoperarsi affinché ci sia l'emanazione di un'ordinanza comunale che vieti l'esposizione di vasi e piante all'esterno di balconi e finestre, o che almeno imponga misure di sicurezza idonee a impedirne la caduta accidentale. "Possibile mai - spiega Borrelli - che nel 2025 si possa rischiare una tragedia per sciatteria o superficialità? Al di là delle ordinanze bisognerebbe avere buonsenso e civiltà. Non possiamo affidarci solo alla sorte e al caso". Lo stesso deputato rievoca il precedente della tragedia di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni deceduta a Napoli il 17 settembre 2024, dopo essere stata colpita alla testa da una statuina caduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli. "Sembra non aver insegnato nulla" la constatazione di Borrelli.