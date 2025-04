Ancora scritte vandaliche in Piazza Municipio: scatta l'operazione di pulizia A richiederla il sindaco Manfredi: non è la prima volta che si deve correre ai ripari

Questa mattina gli operatori della Napoli Servizi sono intervenuti in Piazza Municipio per rimuovere nuove scritte e graffiti comparsi sui marmi di copertura delle sedute e dell’emiciclo della Piazza, già in passato interessata da numerosi interventi di ripulitura.

Intervento richiesto direttamente dal sindaco Manfredi, sempre attento alla pulizia e al decoro della città.

Le scritte, molto vistose, realizzate con vernice a spray, sono comparse in diversi punti della piazza, anche nella parte bassa, quella che costeggia il Maschio Angioino, dove nella giornata di sabato sarà eseguito un nuovo intervento.