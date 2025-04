Sviluppo dell'area occidentale di Napoli, patto Comune-professionisti L'obiettivo è promuovere progetti per il tempo libero a Fuorigrotta e Bagnoli

Un protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'area Occidentale è stato sottoscritto tra il Comune di Napoli, gli Ordini professionali e le associazioni culturali e di categoria con l'obiettivo di promuovere progetti per il benessere e il tempo libero nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli.

"L'accordo, che mira ad approfondire la conoscenza del tessuto territoriale, si inserisce nelle azioni di riforma del Piano Urbanistico Comunale che l'Amministrazione sta portando avanti sulla base di obiettivi strategici e progetti-guida. In particolare, per l'area occidentale della città la linea degli interventi è incentrata su sport, salute e intrattenimento - come si legge in una nota di Palazzo San Giacomo -. Il protocollo, di durata biennale, coinvolge le parti nella formulazione di idee e di proposte per lo sviluppo dell'area: il Comune si impegna a fornire informazioni, offrire collaborazione, promuovere momenti di confronto e coordinare le attività; gli Ordini professionali e le associazioni offriranno – a titolo gratuito - supporto per lo studio, l'analisi e le proposte di sviluppo, impegnandosi a seguire principi di lealtà, correttezza e trasparenza".

Hanno sottoscritto il protocollo: Comune di Napoli, Ordine e Fondazione degli Ingegneri e degli Architetti, Federcostruzioni, gli Istituti regionali di Urbanistica e Architettura, la Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città, associazioni culturali e di categoria.