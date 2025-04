Manfredi: "Momento di grande commozione per il Papa" Il sindaco: "Straordinaria partecipazione a San PIetro"

"E' un momento di grande commozione, anche la straordinaria partecipazione popolare a Roma testimonia la vicinanza di Papa Francesco al popolo cristiano e non solo perchè lui ha parlato ai credenti ma anche ai tanti non credenti". Queste le parole del sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, commentando le lunghe file di cittadini al Vaticano per rendere l'ultimo saluto al Pontefice di cui domani si svolgeranno i funerali. in Vaticano. "Credo che l'unico augurio, la preghiera che dobbiamo fare - ha aggiunto - è che il nuovo Papa continui questo percorso nell'unità della Chiesa ma anche nell'apertura ai tanti cambiamenti che la nostra società sta vivendo".