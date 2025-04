Quarto: nel bene confiscato casa Mehari un’iniziativa unica in Italia Un workshop teorico-pratico di scrittura comica e umoristica

A Casa Mehari - il bene confiscato situato nel territorio di Quarto, in provincia di Napoli - un’iniziativa unica nel suo genere in Italia. Sabato 10 e domenica 11 maggio la struttura ospiterà il workshop teorico-pratico di scrittura comica e umoristica “Giocare con le parole”, condotto da Edgardo Bellini, ludolinguista, critico teatrale e campione italiano di giochi con le parole, e Pino Imperatore, scrittore, giornalista e sceneggiatore.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Artemide” per Casa Mehari. Il workshop, che si annuncia divertente, interattivo e stimolante, è rivolto a tutti gli amanti della lettura, della scrittura, della letteratura umoristica, del teatro comico e dell’enigmistica. Un evento che farà scoprire le meraviglie e i diletti che si nascondono dietro le parole.

Il programma è articolato in tre sessioni: “Il fantastico mondo della ludolinguistica” con anagrammi, onomanzie, tautogrammi, lipogrammi, palindromi, acrostici, crittografie mnemoniche, omovocalismi, omoconsonantismi; “L’umorismo involontario”: una fonte inesauribile di comicità; “Grandi umoristi italiani e stranieri”: lettura e analisi dei testi.

Gli orari: sabato 10 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica 11 maggio dalle 10 alle 13. Info: artemide.ass@virgilio.it - 347.1594511. Possibili pernottamento, pranzo e cena in strutture convenzionate.

Casa Mehari è un bene del Comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in Via Nicotera n. 8 (traversa di Via Pozzillo, zona denominata “La Macchia”), a Quarto, nell’area flegrea della Città Metropolitana di Napoli. L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano “Il Mattino”: Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. L’associazione temporanea di scopo che opera nella struttura è composta da quattro soggetti: l’associazione di volontariato “La Bottega dei Semplici Pensieri” (capofila), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”.

Il bene è stato inaugurato il 20 maggio 2022 e in questi anni ha ospitato centinaia di iniziative sociali e culturali.