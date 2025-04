Vomero, via Alvino: le panchine "pezzottate" e il lampione "acefalo" La denuncia di Gennaro Capodanno

Negli ultimi tempi gli abitanti del Vomero sono alle prese con un vero e proprio mistero, un giallo che riguarda il già precario arredo urbano del popoloso quartiere collinare.

Si tratta, in particolare, della sparizione delle panchine installate qualche anno addietro lungo le strade del quartiere ma anche della scomparsa di alcuni lampade da altrettanti lampioni.

"La vicenda si svolge perlopiù con lo stesso rituale - puntualizza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione del Vomero, che da tempo segue e segnala questo stato di cose, senza che però si arrivi a chiarire il mistero -. Prima la panchina viene trovata "azzoppata" o con lo schienale o la seduta danneggiate. Successivamente avviene il transennamento provvisorio e infine la panchina viene rimossa, nell'attesa di essere sostituita con un'altra, cosa che però non sempre avviene.

Le ultime due panchine danneggiate si trovano nell'isola pedonale di via Scarlatti, per l'esattezza nel tratto pedonalizzato di via Enrico Alvino, nel tratto tra via Scarlatti e via Solimena.

Ma - ricorda Capodanno - il numero di panchine sottoposte a un simile trattamento è lievitato nel tempo. La prima panchina a sparire si trovava nell'isola pedonale di via Scarlatti, all’altezza del civico 147, dove un tempo vi era uno storico fioraio. Poi ne sono sparite diverse altre anche nei tratti pedonali di via Luca Giordano. Successivamente, solo dopo numerose sollecitazioni, alcune delle panchine sparite, ma non tutte, sono state ripristinate. Tra quelle sparite definitivamente anche quella che si trovava all'imbocco, da piazza Vanvitelli, all'isola pedonale di via Scarlatti, nei pressi di una gelateria.

Tornando alle due panchine danneggiate in via Alvino - sottolinea Capodanno - le relative sedute sono state di recente ripristinate sostituendo le assi mancanti con altre che però non sono quelli originali, un ibrido che lascia molto perplessi.

Molti si domandano chi abbia potuto effettuare un ripristino con le suddette discutibili modalità che non di certo non restituiscono il decoro all'importante arteria vomerese. Così come non si comprendono i motivi per i quali dei quatto lampioni segnalati, che di recente erano stati privati della lampada, solo tre sono stati ripristinati mentre il quarto resta "acefalo", lasciando il tratto di strada adiacente nell'oscurità ".

Perché stanno scomparendo le panchine e le lampade dei lampioni - domanda Capodanno - Come si spiega il fatto che, una volta che avviene il danneggiamento, non vengano sempre ripristinati e a perfetta regola d'arte?

Sono in corso indagini, pure avvalendosi delle telecamere per la videosorveglianza, per fare piena luce su quanto sta accadendo al già scarno arredo urbano del Vomero con danneggiamenti e sparizioni?

Domande - aggiunge Capodanno - che, nell'occasione, vengono reiterate, segnatamente all'assessore al decoro urbano, Laura Lieto e all'assessore alla legalità, Antonio De Iesu, confidando che finalmente ricevano risposte, promuovendo, nel contempo, tutte le opportune e necessarie indagini tese a fare piena luce su questo vero e proprio giallo ".

Con l'occasione - conclude Capodanno -, si reitera altresì l'invito agli uffici comunali competenti affinché vengano ripristinate le panchine scomparse o rotte, aggiungendone anche altre, pure in risposta alla forte domanda di tale tipologia di arredo urbano, che si registra con l'arrivo della bella stagione, segnatamente nelle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano “.