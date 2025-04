Premio Ornella Vittorioso: assegnato riconoscimento ad Antonella Pandalone Una tesi che approfondisce i processi infiammatori delle malattie

E’ stato assegnato ad Antonella Pandalone, con la tesi sperimentale in scienze chimiche presso l’Università Federico II di Napoli, il prestigioso premio Ornella Vittorioso, indetto dall’ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania, giunto alla sua III edizione.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala congressi del dipartimento di scienze chimiche nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo a Napoli.

All’evento, patrocinato dal comune di Napoli, dal comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali Napoli e Campania e dall’ordine dei giornalisti della Campania, hanno preso parte la presidente dell’ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania, Rossella Fasulo, anche presidente della commissione pari opportunità della federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia, il direttore dipartimento chimica di unina, Luigi Paduano, Concetta Giancola, presidente società chimica italiana sezione Campania e Paolo Zampino in rappresentanza del laboratorio che ha sponsorizzato il premio.

Al bando, pubblicato il 20 febbraio scorso hanno risposto 14 tra laureate da non più di due anni e laureande.

Tra tutti i lavori esaminati dalla Commissione valutazione bando Ornella Vittorioso, è stata scelta la tesi dal titolo: “Studi di stabilizzazione covalente di aptameri dimerici a struttura G-quadruplex”. Lavoro di enorme interesse clinico nel trattamento del processo infiammatorio delle malattie, così come del cancro, incentrato sulla modulazione dell'attività citochinica di Hmgb1 mediante inibitori appropriati.

Il premio dedicato ad Ornella Vittorioso, giovane laureta in chimica scomparsa prematuramente 7 anni fa, è realizzato anche con il supporto del laboratorio Asaqa ed è l’epilogo del percorso avviato durante la settimana dedicata Stem, in cui l’ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania, attraverso la sua presidente Rossella Fasulo con Vivien Valli presidente della commissione pari opportunità dell’ordine, ha realizzato diverse iniziative, tra gli altri con la regione Campania ed il comune di Napoli, per favorire e valorizzare l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

L’obiettivo di questo riconoscimento in particolare, è quello di favorire il diritto allo studio e la parità di genere nel settore scientifico-tecnologico, con il coinvolgimento di più soggetti: dal mondo della scuola a quello degli ordini professionali per finire alle imprese.

I dati del 2025 riportano una percentuale femminile di iscritte all’ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania del 47%, segno evidente di una importante componente in questo ambito professionale con una percentuale maggiore nell’area chimica che in quella fisica.

"Siamo orgogliosi di conferire il premio Ornella Vittorioso a una giovane ricercatrice il cui lavoro sulla modulazione dell’attività citochinica di Hmgb1 apre nuove prospettive nel trattamento delle malattie infiammatorie e del cancro - fa sapere la presidente Rossella Fasulo.

Questo riconoscimento non celebra solo l'eccellenza scientifica, ma riafferma anche l’importanza di valorizzare il contributo delle donne nella ricerca e nelle professioni Stem, dove il loro talento e la loro visione sono fondamentali per il progresso della scienza e della società".